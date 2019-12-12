НАБУ відкрило справу проти Дубінського

Національне антикорупційне бюро почало кримінальне розслідування щодо народного депутата від "Слуги народу" Олександра Дубінського. Про це написав в Facebook народний депутат Олексій Гончаренко, опублікувавши відповідний документ.

За його словами мова йде про лобіювання поправки, "після якої, тютюнова галузь в Україні різко скоротила виробництво, бюджет недоотримав мільярдні надходження". Гончаренко заявив, що НАБУ відкрило справу щодо Дубінського, а також нардепів СН Олександра Юрченка та Андрія Холодова.

Фото: документи (facebook.com/alexeygoncharenko)

Нагадаємо, 3 жовтня депутати з фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський та Олександр Юрченко під час розгляду податковим комітетом до другого читання законопроекту №1049 внесли в нього поправку.

Згідно з нею, тютюнові компанії-виробники зобов'язані продавати сигарети оптовим компаніям за ціною, що не перевищує 80% від максимальної роздрібної ціни (МРЦ). Натомість для оптових та роздрібних продавців націнка на сигарети, так звана маржа, становитиме 7% та 13% від максимальної роздрібної ціни.

Крім того, у журналістському розслідуванні програми "Наші гроші" від Bihus.info було опубліковано розслідування про статки Дубінського. Журналісти встановили, що він і його сім'я протягом останніх кількох років стали власниками 24 квартир, 17 автомобілів, двох будинків і 70 соток землі на загальну суму близько 2 млн доларів.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що розслідування про статки Дубінського не містить матеріалів, у яких можна побачити корупційну складову.