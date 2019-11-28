НБУ подал в суд на Дубинского

Фото: Александр Дубинский (РБК-Украина)

Нацбанк требует опровержения информации

Соломенский районный суд города Киева 12 ноября открыл производство по иску Национального банка Украины (НБУ) к депутату Верховной рады Александру Дубинскому (фракция "Слуга народа") о защите деловой репутации центрального банка. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отмечается в сообщении, НБУ требует от Дубинского опровергнуть недостоверную информацию, распространенную им в сети Интернет.

В частности, депутат сообщил, что руководство НБУ в лице главы НБУ Якова Смолия и первого заместителя главы Екатерины Рожковой якобы организовало "воровскую схему", которая заключается в целенаправленном выведении банков с рынка за взятки от их акционеров для последующей выплаты им компенсации из госбюджета.

В частности, по данным НБУ депутат привел пример вывода Радикал Банка с рынка в 2015 году и якобы осуществленной оплаты со стороны НБУв пользу бизнесмена-беглеца Сергея Курченко имущественного ущерба в размере 128 млн грн.

Национальный банк требует опровержения этой информации, поскольку считает ее недостоверной.

Напомним, Национальный банк Украины 27 ноября заявил об атаке, инициированной олигархом Игорем Коломойским. В частности, НБУ заявил о "клевете в СМИ и проплаченных митингах под стенами банка".

В сентябре 2019 года Национальный банк Украины (НБУ) заявил, что не возмещал акционеру "Радикал Банка" средства и никаких законных оснований для такого возмещения нет. Таким образом НБУ прокомментировал заявление заместителя главы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Александра Дубинского о том, что Национальный банк якобы заплатит в пользу ООО "Промышленная инновационная компания" (акционер "Радикал Банка", который владеет 71% акций банка) 128,9 млн грн возмещения.