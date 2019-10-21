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В НАТО анонсировали визит оценочной миссии в Украину

Новости » Политика    21.10.2019 - 14:04
В НАТО анонсировали визит оценочной миссии в Украину
Фото: Александр Винников (mil.gov.ua)

Миссия НАТО приедет в Украину через несколько недель

Североатлантический альянс НАТО через несколько недель отправит в Украину свою оценочную миссию. Об этом на круглом столе в Киеве заявил глава представительства НАТО в Украине Александр Винников.

По его словам, через несколько недель в Украину приедет оценочная миссия от штаб-квартиры НАТО в Брюсселе.

"… для того, чтобы она смогла дать как можно более эффективные советы и экспертизу с учетом следующей годовой национальной программы на 2020 год", - отметил Винников.

Напомним, ранее замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Киев поддерживает все инициативы НАТО, направленные на усиление присутствия в Восточной Европе.

До этого стало известно, что НАТО может расширить присутствие в странах Балтии. В частности, министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр во время посещения немецких военных в литовской Рукле заявила, что НАТО может усилить противовоздушную оборону в регионе для защиты боевых групп, расквартированных в балтийских странах.

Отметим, в 2017 году в страны Балтии и Польшу были переброшены силы НАТО в качестве гарантии их безопасности на фоне действий России в Украине.

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