В НАТО анонсировали визит оценочной миссии в Украину

Фото: Александр Винников (mil.gov.ua)

Миссия НАТО приедет в Украину через несколько недель

Североатлантический альянс НАТО через несколько недель отправит в Украину свою оценочную миссию. Об этом на круглом столе в Киеве заявил глава представительства НАТО в Украине Александр Винников.

По его словам, через несколько недель в Украину приедет оценочная миссия от штаб-квартиры НАТО в Брюсселе.

"… для того, чтобы она смогла дать как можно более эффективные советы и экспертизу с учетом следующей годовой национальной программы на 2020 год", - отметил Винников.

Напомним, ранее замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Киев поддерживает все инициативы НАТО, направленные на усиление присутствия в Восточной Европе.

До этого стало известно, что НАТО может расширить присутствие в странах Балтии. В частности, министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр во время посещения немецких военных в литовской Рукле заявила, что НАТО может усилить противовоздушную оборону в регионе для защиты боевых групп, расквартированных в балтийских странах.

Отметим, в 2017 году в страны Балтии и Польшу были переброшены силы НАТО в качестве гарантии их безопасности на фоне действий России в Украине.