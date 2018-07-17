НАБУ опубликовало видео, как неизвестные ворвались в ведомство

В НАБУ сообщили о последствиях действий неизвестных, которые ворвались в ведомство

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) опубликовало видео, как неизвестные ворвались в здания ведомства. Соответствующее видео размещено на канале НАБУ в Youtube.

Как сообщили в НАБУ, сегодня, 17 июля, в ходе протестной акции, в период с 11 до 12 часов, "организованная группа титушек ворвалась в здание НАБУ". Отмечается, что неизвестные зашли сначала в общественную приемную чтобы передать обращение.

"В помещении приемной они испортили камеру видеонаблюдения, выломали двери и металлическую ролету, которыми данное помещение отделено от режимной территории, и ворвались в холл НАБУ. Представители полиции, которые находились рядом, никоим образом не мешали их действиям", - сообщили в НАБУ.

Кроме того, в ведомстве заявили, что полиция "вежливо попросила" неизвестных выйти лишь после того, как "так называемые протестующие начали крушить мебель и угрожать работникам НАБУ".

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в здание Национального антикоррупционного бюро ворвались неизвестные. Позже, в комментарии РБК-Украина заместитель секретаря Нацполиции Киева Яна Неруш заявила, что в результате акции в НАБУ никого не задерживали. Также она добавила, что грубых нарушений зафиксировано не было.

В свою очередь, руководитель управления внешних коммуникаций НАБУ Дарья Манжура сообщила РБК-Украина, что в связи с нападением группы неизвестных лиц, в НАБУ усилили меры безопасности.

Также отметим, что по данным источников РБК-Украина в правоохранительных органах, сегодняшние акции в НАБУ организовал помощник нардепа от "Народного фронта" Евгения Дейдея Иван Грабар.