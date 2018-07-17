НАБУ опублікувало відео, як невідомі увірвалися до відомства

У НАБУ повідомили про наслідки дій невідомих, які увірвалися до відомства

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) опублікувало відео, як невідомі увірвалися до будівлі відомства. Відповідне відео розміщено на каналі НАБУ у Youtube.

Як повідомили у НАБУ, сьогодні, 17 липня, у ході протестної акції, у період з 11 до 12 години, "організована група тітушок увірвалася до будівлі НАБУ". Зазначається, що невідомі зайшли спочатку до громадської приймальні щоб передати звернення.

"У приміщенні приймальні вони зіпсували камеру відеоспостереження, виламали двері та металеву ролету, якими дане приміщення відділено від режимної території, та увірвалися в хол НАБУ. Представники поліції, які знаходилися поруч, жодним чином не заважали їхнім діям", - повідомили у НАБУ.

Крім того, у відомстві заявили, що поліція "ввічливо попросила" невідомих вийти лише після того, як "так звані протестувальники почали трощити меблі та погрожувати працівникам НАБУ".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у будівлю Національного антикорупційного бюро увірвалися невідомі. Пізніше, у коментарі РБК-Україна заступник речника Нацполіції Києва Яна Неруш заявила, що внаслідок акції у НАБУ нікого не затримували. Також вона додала, що грубих порушень зафіксовано не було.

У свою чергу, керівник управління зовнішніх комунікацій НАБУ Дарина Манжура повідомила РБК-Україна, що у зв'язку із нападом групи невідомих осіб, у НАБУ посилили заходи безпеки.

Також зазначимо, що за даними джерел РБК-Україна у правоохоронних органах, сьогоднішні акції в НАБУ організував помічник нардепа від "Народного фронту" Євгена Дейдея Іван Грабар.