НАБУ опубликовало схему растраты средств "Укркосмоса"

Фото: Михаил Гриншпон, задержанный по делу о хищении (nkau.gov.ua)

Вчера суд отправил под домашний арест советника экс-директора "Укркосмоса"

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) опубликовало схему растраты и легализации средств, предназначенных для строительства ракеты-носителя, которая должна была вывести на космическую орбиту первый украинский спутник "Лыбидь". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

В НАБУ сообщили, что почти треть средств, выделенных на строительство ракеты-носителя, организаторы коррупционной схемы вывели за границу и легализовали. Около 8 млн долларов потратили на приобретение недвижимости в США и обналичили.

Напомним, детективы НАБУ 4 декабря сообщили о подозрении двум лицам, предположительно причастным к нанесению 8,2 долларов убытков Государственному предприятию "Укркосмос". Вчера, 6 декабря, суд отправил под круглосуточный домашний арест бывшего внештатного советника генерального директора Государственного космического агентства Украины Михаила Гриншпона, которого подозревают в нанесении 8,24 млн долларов убытков государственному предприятию "Укркосмос".

Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 5. 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 3 ст. 209 ("Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что в мае 2010 года "Укркосмос" и канадская компания MDA подписали контракт по созданию первого украинского телекоммуникационного спутника "Лыбидь". Как известно, финансировала проект канадское экспортное агентство EDC, которая выдала Украине кредит в размере 292 млн долларов под гарантии украинского правительства. При этом сейшельская компания-посредник Briklin Limited потеряла 8 миллионов долларов США, которые сейшельская компания должна была передать "Южмаша". В зв'связи с этим спутник так и не был запущен.