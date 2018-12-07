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НАБУ опублікувало схему розтрати коштів "Укркосмосу"

Новини » Суспільство    07.12.2018 - 12:03
НАБУ опублікувало схему розтрати коштів "Укркосмосу"
Фото: Михайло Гриншпон, затриманий у справі про розкрадання (nkau.gov.ua)

Вчора суд відправив під домашній арешт радника екс-директора "Укркосмосу"

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) опублікувало схему розтрати і легалізації коштів, призначених для будівництва ракети-носія, яка повинна була вивести на космічну орбіту перший український супутник "Либідь". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАБУ.

У НАБУ повідомили, що майже третина коштів, виділених на будівництво ракети-носія, організатори корупційної схеми вивели за кордон і легалізували. Близько 8 млн доларів витратили на придбання нерухомості в США і перевели в готівку.

НАБУ опублікувало схему розтрати коштів &quot;Укркосмосу&quot;

Нагадаємо, детективи НАБУ 4 грудня повідомили про підозру двом особам, ймовірно причетним до нанесення 8,2 доларів збитків Державному підприємству "Укркосмос". Вчора, 6 грудня, суд відправив під домашній арешт колишнього позаштатного радника генерального директора Державного космічного агентства України Михайла Гріншпона, якого підозрюють у нанесенні 8,24 млн доларів збитків державному підприємству "Укркосмос".

Його підозрюють у скоєнні злочину, передбаченого ч. 5. 191 ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) і ч. 3 ст. 209 ("Легалізація (відмивання) грошових коштів або іншого майна, придбаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялося, що в травні 2010 року "Укркосмос" та канадська компанія MDA підписали контракт щодо створення першого українського телекомунікаційного супутника "Либідь". Як відомо, фінансувала проект канадська експортна агенція EDC, яка видала Україні кредит у розмірі 292 млн доларів під гарантії українського уряду. При цьому сейшельська компанія-посередник Briklin Limited втратила 8 мільйонів доларів США, які сейшельська компанія повинна була передати "Південмашу". У зв'язку з цим супутник так і не був запущений.

НАБУ затримала на хабарі суддю районного суду Маріуполя Суд відправив під домашній арешт радника екс-директора "Укркосмосу"
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