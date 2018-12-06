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Суд отправил под домашний арест советника экс-директора "Укркосмоса"

Новости » Политика    06.12.2018 - 19:10
Суд отправил под домашний арест советника экс-директора "Укркосмоса"
Фото: Михаил Гриншпон (nkau.gov.ua)

Ходатайство прокуратуры об аресте отклонили

Суд отправил под круглосуточный домашний арест бывшего внештатного советника генерального директора Государственного космического агентства Украины (ГКАУ) Михаила Гриншпона, которого подозревают в нанесении 8,24 млн долларов убытков государственному предприятию "Укркосмос". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Слово и Дело".

Как отмечается, прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Виталий Кравец сообщил, что прокуратура просила взять подозреваемого под стражу с альтернативой залога в 65 млн гривен.

Напомним, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) 4 декабря сообщили о подозрении двум лицам, предположительно причастным к нанесению 8,2 долларов убытков Государственному предприятию "Укркосмос".

Один из них - бывший внештатный советник генерального директора ГКАУ. В частности, его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 5. 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 3 ст. 209 ("Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что в мае 2010 года "Укркосмос" и канадская компания MDA подписали контракт по созданию первого украинского телекоммуникационного спутника "Лыбидь". Как известно, финансировала проект канадское экспортное агентство EDC, которая выдала Украине кредит в размере 292 млн долларов под гарантии украинского правительства.

При этом сейшельская компания-посредник Briklin Limited потеряла 8 миллионов долларов США, которые сейшельская компания должна была передать "Южмаша". В зв'связи с этим спутник так и не был запущен.

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