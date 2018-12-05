НАБУ задержало советника экс-директора "Укркосмоса"

Иллюстративное фото (facebook.com/slovoidilo ua)

Его подозревают в хищении 8 млн долларов ГП

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) 4 декабря сообщили о подозрении двум лицам, вероятно причастным к нанесению 8,2 долларов убытков Государственному предприятию "Укркосмос". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

В НАБУ также сообщили, что один из них, бывший внештатный советник генерального директора государственного космического агентства Украины, задержан в порядке ст.208 УПК Украины. В частности, его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч.5. 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") и ч.3 ст.209 ("Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем") Уголовного кодекса Украины. Действия второго подозреваемого, доверенного лица, квалифицированы по ч.3 ст. 209 УК Украины.

Установлено, что в течение 2011-2017 годов подозреваемые организовали схему, в результате которой вывели за границу и легализовали 8,2 млн долларов, предоставленные в рамках кредита Экспортного агентства Канады и были предназначены для строительства ракеты-носителя на мощностях ГП "ПО Южмаш". В результате таких действий сорвано запуск первого украинского спутника "Лыбидь".

Детективы НАБУ проверяют причастность других лиц к нанесению ущерба госпредприятию.

СМИ сообщали, что в то время должность советника генерального директора Государственного космического агентства Украины занимал Михаил Гриншпон.

Напомним, в мае 2010 года "Укркосмос" и канадская компания MDA подписали контракт по созданию первого украинского телекоммуникационного спутника "Лыбидь". Как известно, финансировало проект канадское экспортное агентство EDC, которое выдало Украине кредит в размере 292 млн долларов под гарантии украинского правительства.

При этом сейшельская компания-посредник Briklin Limited потеряла 8 миллионов долларов США, которые сейшельская компания должна была передать "Южмашу". В связи с этим спутник так и не был запущен.