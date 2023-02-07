НАБУ оголосило у розшук заступника голови Сумської облради за підозрою у недекларуванні

Національне антикорупційне бюро оголосило у розшук заступника голови Сумської обласної ради Вадима Лисого за підозрою у недекларуванні відомостей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАБУ.

Зазначимо, що раніше правоохоронці повідомили Лисому про підозру у внесенні недостовірних відомостей до електронної декларації за 2020 рік. Його дії кваліфікували за ч. 1 ст. 366-2 КК.

За даними слідства, підозрюваний не задекларував отриману у 2017 році позику у розмірі 1,6 млн гривень, яку взяв під заставу нежитлового приміщення площею понад 520 кв. у Сумах.

Як повідомлялося раніше, заступника Сумської ОВА Олега Клименчукова підозрюють у розкраданні коштів, призначених для відновлення знищеної інфраструктури Сумської області.

За даними слідства, у квітні 2022 року Клемечуков спільно з т.в.о. начальником Департаменту капітального будівництва Сумської ОВА Олегом Чунаєвим організували схему розкрадання коштів, виділених Сумській області урядом на відновлення знищеної інфраструктури.

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