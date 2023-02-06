ua ru
Пн, 06 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Справа про розкрадання коштів. Заступнику голови Сумської ОВА обрали запобіжний захід

Новость на русском →
Суми, Понеділок 06 лютого 2023 18:21
Справа про розкрадання коштів. Заступнику голови Сумської ОВА обрали запобіжний захід Фото: заступник голови Сумської ОВА Олег Клименчуков (svatove city)
Автор: Валерія Поліщук

Заступнику голови Сумської ОВА Олегу Клименчукову суд обрав запобіжний захід - особисте зобов'язання. Його підозрюють у розкраданні коштів, призначених для відновлення знищеної інфраструктури Сумської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" .

У суді сторона обвинувачення вимагала як запобіжний захід для Клименчукова - утримання під вартою. При цьому прокурор заявив, що є ризики того, що підозрюваний ховатиметься від суду або може вплинути на свідків, а також продовжувати вчиняти інші правопорушення.

Своєю чергою, Клемечуков попросив суд відмовити стороні звинувачення.

Нагадаємо, за даними слідства, у квітні 2022 року Клемечуков спільно з т.в.о. начальником Департаменту капітального будівництва Сумської ОВА Олегом Чунаєвим організували схему розкрадання коштів, виділених Сумській області урядом на відновлення знищеної інфраструктури.

Чиновники уклали договори на проведення відновлювально-будівельних робіт із п'ятьма афілійованими комерційними структурами. При цьому ділки свідомо внесли до кошторису ціни на будматеріали, які у 2-3 рази перевищували ринкові.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумська область Запобіжний захід Розкрадання коштів
NEWS
В Україні продовжать воєнний стан та мобілізацію: Зеленський вніс до Ради законопроекти
В Україні продовжать воєнний стан та мобілізацію: Зеленський вніс до Ради законопроекти
DAILY
Заборона на бензин та дизель. Як нові санкції Заходу вдарять по Росії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Заборона на бензин та дизель. Як нові санкції Заходу вдарять по Росії