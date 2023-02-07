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НАБУ объявило в розыск заместителя главы Сумского облсовета по подозрению в недекларировании

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Вторник 07 февраля 2023 15:55
НАБУ объявило в розыск заместителя главы Сумского облсовета по подозрению в недекларировании Фото: Вадим Лысый (facebook.com/lysyi_vadym)
Автор: Елизавета Драбкина

Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск заместителя главы Сумского областного совета Вадима Лысого по подозрению в недекларировании сведений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Ранее правоохранители сообщили Лысому о подозрении во внесении недостоверных сведений в электронную декларацию за 2020 год. Его действия квалифицировали по ч. 1 ст. 366-2 УК.

По данным следствия, подозреваемый не задекларировал полученный в 2017 году ссуду в размере 1,6 млн гривен, которую взял под залог нежилого помещения площадью более 520 кв. в Сумах.

Как сообщалось ранее, заместитель Сумской ОВ Олег Клименчук подозревается в хищении средств, предназначенных для восстановления уничтоженной инфраструктуры Сумской области.

По данным следствия, в апреле 2022 года Клемечуков совместно с и.о. начальником Департамента капитального строительства Сумской ОВА Олегом Чунаевым организовали схему хищения средств, выделенных Сумской области правительством на восстановление уничтоженной инфраструктуры.

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НАБУ Сумская область
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