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Керівництво Сумської ОВА викрили у розкраданні коштів: підозрюють двох чиновників

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Четвер 02 лютого 2023 19:54
Керівництво Сумської ОВА викрили у розкраданні коштів: підозрюють двох чиновників Фото: Керівництво Сумської ОВА викрили у розкраданні коштів (Facebook)
Автор: Валерія Поліщук

Керівництво Сумської обласної військової адміністрації викрили у розкраданні державних коштів. Зокрема, підозрюються два чиновники ОВА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

Служба безпеки України викрила масштабну корупційну схему з розкрадання державних коштів, у якій підозрюють двох посадовців Сумської ОДА. Вони привласнювали кошти, виділені регіону на ліквідацію наслідків бойових дій та обстрілів окупантів, зокрема, на відновлення інфраструктури.

За інформацією РБК-Україна, йдеться про заступника голови Сумської ОВА Олега Клеменчукова та т.в.о. начальника Департаменту капітального будівництва Сумської ОВА Олега Чунаєва.

За даними досудового слідства, у квітні минулого року Клемечуков спільно з Чунаєвим, призначення якого він пролобіював, організували схему розкрадання коштів, виділених Сумській області урядом.

Для цього чиновники уклали договори на проведення відновлювально-будівельних робіт із п'ятьма афілійованими комерційними структурами. Слідство встановило, що ділки свідомо внесли до кошторису ціни на будматеріали, які у 2-3 рази перевищували ринкові.

Їх придбання відбувалося через спеціально створені ділками "фірми-прокладки". Зокрема, задокументовано, що під час ремонту лише одного об'єкта зловмисники привласнили 1,4 млн гривень.

Чиновникам оголошено підозри за статтями ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення).

Наразі тривають експертизи щодо ще 80 подібних об'єктів.

Під час обшуків за місцями роботи та проживання у чиновників виявили чорнову документацію, мобільні телефони та комп'ютерну техніку з доказами незаконної діяльності.

Фото: Керівництво Сумської ОВА викрили на розкраданні коштів (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося про масові відставки керівників ОВА. Зокрема, також було звільнено і керівника Сумської області Дмитра Живицького.

Крім того, нещодавно СБУ прийшла з обшуками до голови Сумської облради.

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