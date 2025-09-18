НАБУ оголосило в розшук соратника Януковича через масштабні махінації з землею

Повідомляється, що навесні 2021 року під час корпоративного конфлікту між екс-нардепом та забудовницею за контроль над ринком "Столичний" у передмісті Києва в останньої виник умисел щодо виведення активів ринку на підконтрольних осіб.

"Для цього службовці Держгеокадастру змінили цільове призначення землі ринку, частину якої розділили на дев’ять ділянок по два гектари та передали у власність заздалегідь визначених осіб, а потім продали трьом пов’язаним із забудовницею товариствам", - йдеться у повідомленні.

Згодом, за даними розслідування, сторони дійшли згоди і підписали так звану "понятійку" щодо спільного використання землі ринку.

Вже у вересні 2021 року довірена особа Іванющенка увійшла до складу бенефіціарів товариств-власників земельних ділянок.

Подальше розпорядження земельним масивом було зупинене арештом, накладеним за клопотанням прокурорів САП.