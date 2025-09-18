UA

НАБУ оголосило в розшук соратника Януковича через масштабні махінації з землею

Фото: Юрій Іванющенко підозрюється у махінаціях на понад 160 млн гривень (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Маловічко Юлія

Національне антикорупційне бюро України оголосило в розшук екс-нардепа від "Партії регіонів" Юрія Іванющенка, якого підозрюють у легалізації 18 гектарів державної землі на понад 160 мільйонів гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост НАБУ в Telegram.

Повідомляється, що навесні 2021 року під час корпоративного конфлікту між екс-нардепом та забудовницею за контроль над ринком "Столичний" у передмісті Києва в останньої виник умисел щодо виведення активів ринку на підконтрольних осіб. 

"Для цього службовці Держгеокадастру змінили цільове призначення землі ринку, частину якої розділили на дев’ять ділянок по два гектари та передали у власність заздалегідь визначених осіб, а потім продали трьом пов’язаним із забудовницею товариствам", - йдеться у повідомленні. 

Згодом, за даними розслідування, сторони дійшли згоди і підписали так звану "понятійку" щодо спільного використання землі ринку.

Вже у вересні 2021 року довірена особа Іванющенка увійшла до складу бенефіціарів товариств-власників земельних ділянок.

Подальше розпорядження земельним масивом було зупинене арештом, накладеним за клопотанням прокурорів САП.

Справа Іванющенка

Нагадаємо, в липні 2019 року Юрія Іванющенка повернули в базу розшукуваних осіб Міністерства внутрішніх справ.

3 липня того ж року у МВС повідомили, що Іванющенко більше не в розшуку. Причина - закриття кримінального провадження.

Як відомо, Верховний суд закрив усі кримінальні провадження щодо Юрія Іванющенка в березні 2017 року.

У листопаді 2017 року Європейський суд загальної юрисдикції прийняв рішення про скасування санкцій стосовно колишнього народного депутата України Юрія Іванющенка.

Зазначимо, що Іванющенку інкримінували ч. 5 ст. 191, (привласнення чи розтрата чужого майна в особливо великих розмірах або організованою групою), ч. 3 ст. 368-2 (незаконне збагачення), ч. 3 ст. 189 (вимагання), ч. 3 ст. 358 (підроблення документів) КК України.

