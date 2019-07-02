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Иванющенко сняли с розыска

Новости » Политика    02.07.2019 - 21:59
Иванющенко сняли с розыска
Фото: Юрий Иванющенко (УНИАН)

Прокуратура решила закрыть уголовное производство

Министерство внутренних дел сняло с розыска Юрия Иванющенко, бывшего депутата от Партии регионов, близкого соратника беглого экс-президента Виктора Януковича. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Ярослав Тракало, спикер Национальной полиции.

Как отметил Тракало, Иванющенко сняли с розыска с 27 июня 2019 года, поскольку поступили документы из прокуратуры.

"Если я не ошибаюсь, Иванющенко не находится в розыске с 27 июня. Его сняли с розыска на основании документов, которые поступили от прокуратуры Одесской области. Прокуратура была инициатором такого розыска... Написали, что уголовное производство закрыто в связи с отсутствием состава преступления. Соответственно, это автоматически влечет за собой внесение изменений в розыскные базы", - заявил Тракало.

Напомним Верховный суд закрыл все уголовные производства в отношении Юрия Иванющенко в марте 2017 года

В ноябре 2017 года Европейский суд общей юрисдикции принял решение об отмене санкций в отношении бывшего народного депутата Украины Юрия Иванющенко.

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Новости Украины Министерство внутренних дел УкраиныИванющенкорозыскПрокуратура
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