НАБУ оголосило у розшук депутата Київради Трубіцина

Національне антикорупційне бюро оголосило у розшук депутата Київської міської ради Владислава Трубіцина. Його обвинувачують в отриманні хабаря у розмірі 1,39 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НАБУ .

"НАБУ розшукує депутата Київради, обвинуваченого в одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі", - сказано у повідомленні.

Справа Трубіцина

На початку лютого 2022 року правоохоронці затримати Трубіцина та ще п'яти осіб під час отримання хабаря в особливо великому розмірі.

За даними слідства, фігуранти брали хабарі за забезпечення перемоги в електронних торгах на право розміщення точок пересувної торгівлі в районах Києва. За свої "послуги" вони просили майже 1,4 млн гривень на рік.

Слідство вважає, що, окрім Трубіцина, до схеми були залучені помічник депутата, директор комунального підприємства, заступники директорів двох КП і наближена до депутата особа.

Після цього Вищий антикорупційний суд взяв Трубіцина під варту з можливістю вийти під заставу у 14,8 млн гривень. Також запобіжні заходи обрали ще чотирьом учасникам схеми.

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