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НАБУ объявило в розыск депутата Киевсовета Трубицина

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Четверг 13 июля 2023 15:43
НАБУ объявило в розыск депутата Киевсовета Трубицина Фото: Владислав Трубицын (facebook.com/vladyslav.trubitsy)
Автор: Елизавета Драбкина

Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск депутата Киевского городского совета Владислава Трубицына. Его обвиняют в получении взятки в размере 1,39 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НАБУ.

"НАБУ разыскивает депутата Киевсовета, обвиняемого в получении неправомерной выгоды в особо крупном размере", - говорится в сообщении.

НАБУ объявило в розыск депутата Киевсовета Трубицина

Дело Трубицина

В начале февраля 2022 года правоохранители задержали Трубицина и еще пять человек во время получения взятки в особо крупном размере.

По данным следствия, фигуранты принимали взятки за обеспечение победы в электронных торгах на право размещения точек передвижной торговли в районах Киева. За свои "услуги" они просили почти 1,4 млн гривен за год.

Следствие считает, что кроме Трубицына к схеме были привлечены помощник депутата, директор коммунального предприятия, заместители директоров двух КП и приближенное к депутату лицо.

После этого Высший антикоррупционный суд взял Трубицина под стражу с возможностью выйти под залог в 14,8 млн гривен. Также меры предосторожности избрали еще четырем участникам схемы.

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НАБУ Киевсовет Владислав Трубицын
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