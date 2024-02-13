НАБУ оголосило підозру колишньому нардепу через незаконні компенсації за оренду житла

Правоохоронці оголосили колишньому нардепу підозру в незаконному отриманні компенсації за оренду житла. Йому загрожує до шести років позбавлення волі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національне антикорупційне бюро України.
Зазначається, що вчора НАБУ та САП повідомили народному депутату України 8 скликання, який наразі обіймає посаду голови однієї з районних рад, про підозру в незаконному отриманні компенсації за оренду житла.
За даними слідчих, підозрюваний, маючи власне житло в центрі Києва, отримав понад 613 тисяч гривень незаконної компенсації за користування готельним номером ДП "Готельний комплекс "Київ" у період із вересня 2016 року по серпень 2019 року.
Слідство вважає, що в такий спосіб підозрюваний завдав тяжких наслідків інтересам юридичної особи публічного права - Управлінню справами Апарату Верховної ради України.
Йому оголосили підозру за фактом зловживання владою або службовим становищем. Максимальне покарання - позбавлення волі строком на шість років.
У серпні минулого року українські правоохоронці оголосили підозру народному депутату Анатолію Гуньку і двом його спільникам. Їх спіймали на отриманні хабара.
Пізніше НАБУ оголосило в розшук чинного народного депутата Ярослава Дубневича у справі про розкрадання газу на суму понад 2,1 млрд гривень.
А нещодавно український народний депутат Олександр Маріковський міг недостовірно задекларувати криптовалюту вартістю 24 мільйони гривень. Йому повідомили про підозру.
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