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НАБУ оголосило нардепа Дубневича у розшук через справу про розкрадання газу

Фото: нардеп Ярослав Дубневич (facebook.com/antac.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

НАБУ оголосило у розшук чинного народного депутата Ярослава Дубневича у справі про розкрадання газу на суму понад 2,1 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національного антикорупційного бюро України.

Дії нардепа кваліфіковано за ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.

Справа Дубневича

За даними слідства, Дубневич протягом 2013-2017 років організував схему для крадіжки газу підконтрольними йому службовими особами Новояворівської та Новороздільської ТЕЦ на суму понад 2,1 млрд гривень.

ТЕЦ уклали низку угод про закупівлю природного газу у "Нафтогаз України" за пільговою ціною. Але закуплений дешевий газ учасники схеми використовували не для виробництва тепла для населення, а для приватного бізнесу. А саме для виробництва електроенергії, яку продавали через підприємство "Енергоринок" за ринковою ціною.

За розрахунками НАБУ, учасники схеми отримали незаконний дохід у сумі понад 3,5 млрд гривень.

Протягом 2013-2018 років нардеп організував "відмивання" частини грошей - 450 млн гривень. Для цього він використав підконтрольні фірми та офшори на Кіпрі та Маршаллових Островах. Врешті кошти повернулися в Україну у вигляді іноземних інвестицій для нового бізнесу у Львівській області.

10 жовтня Дубневичу оголосили про підозру. Він став шостим підозрюваним у межах цієї справи. При цьому нардеп не прибув для отримання підозри, а на дзвінки від детективів не відповідав.

Адвокати нардепа заявляли, що не знають, де знаходить парламентар. Прокурори не виявили нардепа за жодною адресою, наявною у слідства.

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