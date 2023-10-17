RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

НАБУ объявило нардепа Дубневича в розыск из-за дела о хищении газа

Фото: нардеп Ярослав Дубневич (facebook.com/antac.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

НАБУ объявило в розыск действующего народного депутата Ярослава Дубневича по делу о хищении газа на сумму более 2,1 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального антикоррупционного бюро Украины.

Действия нардепа квалифицированы по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.

Дело Дубневича

По данным следствия, Дубневич в течение 2013-2017 годов организовал схему для кражи газа подконтрольными ему должностными лицами Новояворовской и Новораздельской ТЭЦ на сумму более 2,1 млрд гривен.

ТЭЦ заключили ряд соглашений о закупке природного газа у "Нафтогаза Украины" по льготной цене. Но закупленный дешевый газ участники схемы использовали не для производства тепла для населения, а для частного бизнеса. А именно для производства электроэнергии, которую продали через предприятие "Энергорынок" по рыночной цене.

По расчетам НАБУ, участники схемы получили незаконный доход в сумме более 3,5 млрд гривен.

В течение 2013-2018 годов нардеп организовал "отмывание" части денег - 450 млн гривен. Для этого он использовал подконтрольные фирмы и оффшоры на Кипре и Маршалловых островах. Наконец, средства вернулись в Украину в виде иностранных инвестиций для нового бизнеса во Львовской области.

10 октября Дубневичу объявили о подозрении. Он стал шестым подозреваемым в рамках этого дела. При этом нардеп не прибыл на получение подозрения, а на звонки от детективов не отвечал.

Адвокаты нардепа заявляли, что не знают, где находится парламентарий. Прокуроры не обнаружили нардепа ни по одному адресу, которые есть у следствия.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАБУдепутати