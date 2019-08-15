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НАБУ зобов'язали відкрити нову справу проти Луценка

Новини » Політика    15.08.2019 - 09:54
НАБУ зобов'язали відкрити нову справу проти Луценка
Фото: Юрій Луценко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Солом'янський райсуд зобов'язав бюро відкрити кримінальну справу

Солом'янський районний суд Києва зобов'язав Національне антикорупційне бюро України відкрити кримінальне провадження за фактом можливих зловживань генерального прокурора Юрія Луценка. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на матеріали суду, опубліковані в Єдиному реєстрі судових рішень.

Згідно з ними, в судовому засіданні було встановлено, що 13 жовтня 2018 року заявник звернувся зі зверненням до спікера Верховної ради Андрія Парубія про вчинення главою ГПУ кримінального злочину, передбаченого ст. 364 Кримінального кодексу.

Так, 1 лютого 2019 року зазначене звернення надійшло в НАБУ з парламентського комітету з питань запобігання та протидії корупції, однак відомство відмовилося відкривати кримінальне провадження.

З матеріалів суду випливає, що 5 серпня суд задовольнив скаргу заявника на бездіяльність НАБУ і зобов'язав бюро відкрити кримінальне провадження за фактом можливих правопорушень Луценка.

"Скаргу на бездіяльність директора Національного антикорупційного бюро України, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальні правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань - задовольнити частково. Зобов'язати посадову особу Національного антикорупційного бюро України... не пізніше 24 годин після отримання копії постанови, внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальні правопорушення", - сказано в тексті рішення.

Нагадаємо, на початку року Державне бюро розслідувань (ДБР) відмовилося зареєструвати кримінальну справу за фактом розголошення генеральним прокурором Юрієм Луценком відомостей досудового розслідування у справі херсонської активістки Катерини Гандзюк.

При цьому Солом'янський райсуд Києва в січні 2019-го зобов'язав НАБУ почати розслідування за фактом отримання хабара генеральним прокурором Луценко.

Як писало РБК-Україна, в липні Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) викликало Луценка на допит.

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