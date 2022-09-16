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НАБУ оголосило у розшук екс-нардепа Андрія Деркача

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Київ, П'ятниця 16 вересня 2022 11:03
НАБУ оголосило у розшук екс-нардепа Андрія Деркача Фото: екс-нардеп Андрій Деркач (wikipedia)
Автор: Руслан Гаращенко

Екс-нардепу Андрію Деркачу заочно повідомлено про підозру у держзраді та незаконне збагачення. Національне антикорупційне бюро оголосило чиновника у розшук.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НАБУ .

За даними слідства, народний депутат за 2019-2022 роки отримав щонайменше 567 тисяч доларів від правоохоронних та розвідувальних органів Росії за підривну діяльність проти України.

"Гроші він відпрацьовував шляхом скоєння різних дій, у тому числі й у публічній площині, спрямованих на дискредитацію іміджу України на міжнародній арені, погіршення дипломатичних відносин між США та Україною, а також ускладнення інтеграції України до Європейського Союзу та НАТО", - розповіли в Бюро.

Справа Деркача

19 травня 2020 року народний депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які, за його словами, можуть свідчити про вплив екс-віце-президента США Джозефа Байдена на п'ятого президента України Петра Порошенка. За словами Деркача, запис він отримав від журналістів-розслідувачів, а сам запис розмов нібито робив особисто Порошенко.

Розвідка США назвала дії Деркача втручанням РФ у американські вибори. Міністерство фінансів США запровадило санкції проти Андрія Деркача.

Вже в серпні 2021 року проти Деркача запровадила санкції Рада національної безпеки та оборони України.

Буквально за чотири місяці після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Служба безпеки України викрила агентурну мережу Головного управління Генштабу Росії, до якої входив і сам Деркач.

Про те, яку роль відігравав нардеп в агентурній мережі, читайте у матеріалі РБК-Україна.

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