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НАБУ объяснило затягивание дел Злочевского действиями ГПУ

Новости » Политика    16.05.2019 - 15:47
НАБУ объяснило затягивание дел Злочевского действиями ГПУ
Фото: Николай Злочевский (facebook.com/BurismaGroup)

НАБУ заявляет, что саботаж ГПУ в 2014-2015 годах привел к проблемам в делах Злочевского

Расследование дел экс-министра экологии Николая Злочевского затягивается из-за действий следователей Генпрокуратуры до передачи материалов Национальному антикоррупционному бюро Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на релиз НАБУ.

В НАБУ отметили, что расследуют два дела, которые связаны со Злочевским. Оба дела открывала Генпрокуратура в 2014-2015 годах, в них речь идет о выдаче специальных разрешений на пользование недрами и закупку за счет госбюджета услуг по дистанционному зондированию земли.

В то же время анализ переданных в НАБУ материалов показал их низкое качество, из-за чего детективы были вынуждены начать расследование с нуля. При том, что с момента начала расследования ГПУ по этим делам прошло от 6 месяцев до 1,5 года. Кроме того, многие оригиналы документов по закупкам в Минэкологии оказались уничтоженными, а ГПУ вовремя не направила запросы в иностранные компетентные органы.

"Все эти обстоятельства осложняют сбор доказательной базы и требуют больше времени для выяснения деталей преступления. Конечно, качественная работа на старте расследования могла ускорить этот процесс. Но, по неизвестным для НАБУ причин, этого не сделали", - говорится в сообщении.

Кроме того, НАБУ расследует дело против следователей ГПУ, которые до бюро вели дела Злочевского. В результате их действий, как считают в НАБУ, была утрачена возможность возвращения в Украину 23 млн долларов, которые были незаконно выведены компанией Злочевского.

Напомним, ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура обвинила НАБУ в саботировании дела Злочевского. Также в прокуратуре заявили, что детективы якобы только создают видимость расследования.

До этого Соломенский районный суд Киева отказался объяснить НАБУ решение по закрытию дела Злочевского, которое заключалось в выдаче разрешений на пользование недрами его компаниям.

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