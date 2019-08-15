НАБУ обнародовало инкриминируемые Грымчаку схемы

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) обнародовало схемы злоупотреблений, которые инкриминируют заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрию Грымчаку. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

По данным НАБУ, Грымчак получил 80 тыс. долларов от представителя интересов частного ООО за решение проблемы взыскания долга с другого частного предприятия.

"После получения первой части неправомерной выгоды в сумме 50 тыс. долларов заместитель министра и его помощник распределили средства между собой. Вторая часть в сумме 30 тыс. долларов им была передана 14 августа 2019 года", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным НАБУ, заместитель министра предложил свои услуги по согласованию проектной документации за 1 млн долларов. Речь шла о строительных работах на земельных участках в Киеве, которые относятся к памятникам культурного наследия.

"Как уверяли участники схемы, указанная сумма якобы должна была быть распределена между руководителями и должностными лицами исполнительных органов власти, среди которых: Министерство культуры Украины, Министерство юстиции Украины, Украинский государственный институт культурного наследия, Киевская городская государственная администрация и другие", - рассказали в НАБУ.

В пресс-службе сообщили, что после получения части денежных средств в сумме 450 тыс. долларов и 30 тыс долларов Гримчак и его помощник были задержаны.

"По результатам проведенных обысков обнаружена и изъята вся сумма неправомерной выгоды, полученная 14 августа 2019 года, а также часть полученной ранее", -сообщили в НАБУ.

Как сообщало РБК-Украина, 14 августа детективы НАБУ вместе с Управлением спецрасследование Генпрокуратуры и СБУ задержали Юрия Грымчака и его помощника по подозрению в вымогательстве 1,1 млн долларов. Их задержали во время получения части суммы в размере 480 тыс. долларов.

В то же время в МинВОТ заявили, что задержание заместителя министра не касается деятельности ведомства и не связано с иполнением Юрием Грымчаком должностных обязанностей в должности заместителя министра.