НАБУ оприлюднило інкриміновані Гримчаку схеми

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) оприлюднило схеми зловживань, які інкримінують заступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Юрію Гримчаку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАБУ.

За даними НАБУ, Гримчак отримав 80 тис. доларів від представника інтересів приватного ТОВ за вирішення проблеми стягнення боргу з іншого приватного підприємства.

"Після одержання першої частини неправомірної вигоди в сумі 50 тис. доларів заступник міністра та його "помічник" розподілили кошти між собою. Другу частину у сумі 30 тис. доларів їм було передано 14 серпня 2019 року", - йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними НАБУ, заступник міністра запропонував свої послуги із забезпечення погодження проектної документації за грошову винагороду у розмірі 1 млн доларів. Мова йшла про здійснення будівельних робіт на земельних ділянках у Києві, які належать до пам’яток культурної спадщини.

"Як запевняли учасники схеми, вказана сума начебто мала бути розподілена між керівниками та службовими особами виконавчих органів влади, серед яких: Міністерство культури України, Міністерство юстиції України, Український державний інститут культурної спадщини, Київська міська державна адміністрація та інші", - розповіли в НАБУ.

У прес-службі повідомили, що після одержання частини грошових коштів у сумі 450 тис. доларів та 30 тис доларів Гримчака та помічника було затримано.

"За результатами здійснених обшуків виявлено та вилучено всю суму неправомірної вигоди, одержаної 14 серпня 2019 року, а також частину одержаної раніше", - повідомили в НАБУ.

Як повідомляло РБК-Україна, 14 серпня детективи НАБУ разом з Управлінням спецрозслідування Генпрокуратури і СБУ затримали Юрія Гримчака і його помічника за підозрою у вимаганні 1,1 млн доларів. Їх затримали під час отримання частини суми в розмірі 480 тис. доларів.

У той же час в МінТОТ заявили, що затримання заступник міністра не стосується діяльності відомства і не пов'язане з виконанням Юрієм Гримчаком посадових обов'язків на посаді заступника міністра.