НАБУ назвало причину обысков у Дубневича

Обыски у Богдана Дубневича, львовского бизнесмена и бывшего нардепа, проходят по делу о легализации более 2 млрд гривен доходов, полученных преступным путем. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национального антикоррупционного бюро в Facebook.

Сообщается, что детективы НАБУ проводят следственные действия в рамках расследования уголовного дела по факту отмывания доходов, полученных преступным путем, уклонения от уплаты налогов, а также недостоверного декларирования со стороны Богдана и Ярослава Дубневичей.

"По предварительной оценке следствия, лица, причастные к преступлению в течение 2013 - 2018 годов, легализовали более 2 млрд гривен доходов, полученных преступным путем. Предварительная правовая квалификация - ст 209, 212 и 366-1 УК Украины. Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с июля 2018 года", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что народному депутату Ярославу Дубневичу готовится сообщение о подозрении в двух эпизодах. Первый - это ложное декларирование сведений. Второй касается коррупционных схем в рамках закупок для "Укрзализныци". По данным следствия, в данном случае речь идет о завладении более 90 млн гривен через подставные фирмы.

До этого сообщалось, что НАБУ расследует завладение компаниями Дубневичей более 300 млн кубометров газа. По данным следствия, эти действия нанесли "Нафтогазу" ущерб на 1,4 млрд гривен.