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У Дубневича проходят обыски

Новости » Политика    29.10.2019 - 11:13
У Дубневича проходят обыски
Фото: Богдан Дубневич (УНИАН)

Обыски у Дубневича проходят в доме под Львовом

У бывшего народного депутата Богдана Дубневича проходят обыски. Об этом сообщает ZAXID.NET со ссылкой на сотрудника Национального антикоррупционного бюро Украины на месте событий.

Сообщается, что обыски проходят в доме Дубневича в селе Зубра под Львовом. Сотрудник НАБУ подтвердил, что в доме экс-нардепа проводят следственные действия. Других подробностей на данный момент нет.

Отметим, НАБУ расследует завладение компаниями Дубневичей более 300 млн кубометров газа. По данным следствия, эти действия нанесли "Нафтогазу" ущерб на 1,4 млрд гривен.

Напомним, в феврале Богдана Дубневича уличили в том, что он указал недостоверные сведения в декларации почти на 3 млн гривен. В частности, он не задекларировал восемь земельных участков, а также не указал стоимость еще пяти объектов - четырех квартир жены и своего земельного участка.

Отметим, в сентябре правоохранительным органам передали материалы в отношении братьев Дубневичей, которые касаются закупки анкеров по завышенным ценам, в результате чего "Укрзализныця" понесла более 60 млн гривен убытков.

Кроме того, генпрокурор Руслан Рябошапка направил в Верховную раду представление на лишение Ярослава Дубневича депутатской неприкосновенности по делу о присвоении более 93 млн гривен филиала "Укрзализныци".

В СМИ братьев Дубневичей связывают с сомнительными схемами на тендерах УЗ, которые принесли им основной капитал.

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