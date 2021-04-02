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НАБУ направило в суд дело рекордной взятки

Автор: Анастасия Рокитна

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура направили в суд дело о рекордной взятке. Руководству антикоррупционных органов предлагали взятку в размере 5 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

По данным следствия, их хотели подкупить для закрытия уголовного производства по подозрению экс-министра экологии (о его возможной причастности к завладению средствами стабилизационного кредита Национального банка, выданного ПАО "Реал банк" и легализации этих средств).

Среди обвиняемых:

  • экс-первый заместитель начальника Государственной налоговой службы в Киеве - ч.5 ст. 27 ч.4 ст. 369 УК Украины ("пособничество в даче должностному лицу, которое занимает особо ответственное положение, неправомерной выгоды");
  • один из руководителей группы компаний, аффилированной с бывшим министром экологии и природных ресурсов времен президентства Виктора Януковича - ч.5 ст.27, ч.4 ст.369 УК Украины;
  • бывший руководитель одного из департаментов ГФС Украины - ч.5 ст.27, ч.4 ст.369 УК Украины.

Ранее НАБУ обвинило Офис генпрокурора в попытке защитить экс-министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского от ответственности за совершенное тяжкое коррупционное преступление.

Напомним, в августе Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура объявили в розыск Злочевского.

Отметим, Злочевскому объявили подозрение по делу о рекордной взятке.

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Новости Украины НАБУвзяткаНиколай Злочевский
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