НАБУ направило в суд дело рекордной взятки

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура направили в суд дело о рекордной взятке. Руководству антикоррупционных органов предлагали взятку в размере 5 млн гривен.
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
По данным следствия, их хотели подкупить для закрытия уголовного производства по подозрению экс-министра экологии (о его возможной причастности к завладению средствами стабилизационного кредита Национального банка, выданного ПАО "Реал банк" и легализации этих средств).
Среди обвиняемых:
Ранее НАБУ обвинило Офис генпрокурора в попытке защитить экс-министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского от ответственности за совершенное тяжкое коррупционное преступление.
Напомним, в августе Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура объявили в розыск Злочевского.
Отметим, Злочевскому объявили подозрение по делу о рекордной взятке.