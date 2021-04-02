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НАБУ направило до суду справу рекордного хабара

Автор: Анастасія Рокитна

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура направили до суду справу про рекордний хабар. Керівництву антикорупційних органів пропонували хабар у розмірі 5 млн гривень.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

За даними слідства, їх хотіли підкупити для закриття кримінального провадження за підозрою екс-міністра екології (щодо його ймовірної причетності до заволодіння коштами стабілізаційного кредиту Національного банку, виданого ПАТ "Реал банк" і легалізації цих коштів).

Серед обвинувачених:

  • екс-перший заступник начальника Державної податкової служби у Києві - ч.5 ст. 27 ч.4 ст. 369 КК України ("пособництво у наданні службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище, неправомірної вигоди");
  • один із керівників групи компаній, афільованої з колишнім міністром екології та природних ресурсів часів президента Віктора Януковича - ч.5 ст.27, ч.4 ст.369 КК України;
  • колишній керівник одного з департаментів ДФС України - ч.5 ст.27, ч.4 ст.369 КК України.

Раніше НАБУ звинуватило Офіс генпрокурора в намаганні захистити екс-міністра екології та природних ресурсів Миколу Злочевського від відповідальності за вчинений тяжкий корупційний злочин.

Нагадаємо, у серпні Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили в розшук Злочевського.

Зазначимо, Злочевському оголосили підозру у справі про рекордний хабар.

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Новини України НАБУвзяткаНиколай Злочевский
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