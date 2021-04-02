НАБУ направило до суду справу рекордного хабара

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура направили до суду справу про рекордний хабар . Керівництву антикорупційних органів пропонували хабар у розмірі 5 млн гривень.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ .

За даними слідства, їх хотіли підкупити для закриття кримінального провадження за підозрою екс-міністра екології (щодо його ймовірної причетності до заволодіння коштами стабілізаційного кредиту Національного банку, виданого ПАТ "Реал банк" і легалізації цих коштів).

Серед обвинувачених:

екс-перший заступник начальника Державної податкової служби у Києві - ч.5 ст. 27 ч.4 ст. 369 КК України ("пособництво у наданні службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище, неправомірної вигоди");

один із керівників групи компаній, афільованої з колишнім міністром екології та природних ресурсів часів президента Віктора Януковича - ч.5 ст.27, ч.4 ст.369 КК України;

колишній керівник одного з департаментів ДФС України - ч.5 ст.27, ч.4 ст.369 КК України.

Раніше НАБУ звинуватило Офіс генпрокурора в намаганні захистити екс-міністра екології та природних ресурсів Миколу Злочевського від відповідальності за вчинений тяжкий корупційний злочин.