НАБУ направило до суду справу рекордного хабара

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура направили до суду справу про рекордний хабар. Керівництву антикорупційних органів пропонували хабар у розмірі 5 млн гривень.
Про це повідомляє прес-служба НАБУ.
За даними слідства, їх хотіли підкупити для закриття кримінального провадження за підозрою екс-міністра екології (щодо його ймовірної причетності до заволодіння коштами стабілізаційного кредиту Національного банку, виданого ПАТ "Реал банк" і легалізації цих коштів).
Серед обвинувачених:
Раніше НАБУ звинуватило Офіс генпрокурора в намаганні захистити екс-міністра екології та природних ресурсів Миколу Злочевського від відповідальності за вчинений тяжкий корупційний злочин.
Нагадаємо, у серпні Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили в розшук Злочевського.
Зазначимо, Злочевському оголосили підозру у справі про рекордний хабар.