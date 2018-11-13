НАБУ почало розслідування проти Яценюка і Петренка

Фото: Арсеній Яценюк (facebook.com/yatsenyuk.arseniy

Розслідування розпочато за статтею 364 Кримінального кодексу

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) почало розслідування проти колишнього прем'єр-міністра Арсенія Яценюка і міністра юстиції Павло Петренко за фактом зловживань владою. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Українські новини".

Розслідування розпочато за статтею 364 Кримінального кодексу.

"На виконання ухвали слідчого судді внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань... за частиною 2 статті 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу", - зазначено у відповіді НАБУ на запит "Українських новин".

Нагадаємо, в кінці жовтня Солом'янський райсуд Києва зобов'язав НАБУ відкрити кримінальне провадження проти колишнього глави уряду Арсенія Яценюка і міністра юстиції Павла Петренка. Зокрема, 17 жовтня 2018 року суд прийняв рішення, що детективи НАБУ повинні розслідувати розтрату державних коштів у великих обсягах і відмивання доходів Яценюком і Петренком.

Як писало РБК-Україна раніше, у екс-заступника міністра юстиції Павла Мороза пройшли обшуки в квартирі в справі по хабарам у Мін'юсті.

Додамо також, в квітні група нардепів фракції "Народний фронт" відвідала НАБУ з вимогою розслідувати факти політичної корупції та "брудної кампанії" проти Яценюка, які озвучив нардеп-утікач Олександр Онищенко в інтерв'ю виданню The Independent.

РБК-Україна також писало, що Національна поліція розпочала кримінальне провадження за фактом втручання у діяльність екс-прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка. Провадження було розпочато після низки публікацій у ЗМІ та звернень нардепів. Зокрема, поліція повідомляє, що під час перебування Яценюка на посаді прем'єра окремі особи втручалися у його діяльність "з метою перешкоджання його діяльності і подальшої відставки з посади глави уряду".