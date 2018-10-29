Во время обыска у экс-замминистра юстиции Мороза нашли печати госконторы и нотариуса

Фото: Павел Мороз (facebook.com.mediaknk)

Обыск провели 4 июля 2018 года

У экс-заместителя министра юстиции Павла Мороза прошли обыски в квартире в деле по взяткам Минюста. Об этом сообщают "Наші гроші" со ссылкой на источники в Министерстве юстиции, передает РБК-Украина.

Как свидетельствует постановление Киевского апелляционного суда от 17 октября 2018 года, обыск провели 4 июля 2018 года. Во время обыска изъяли гербовую печать №8 Второй Киевской государственной нотариальной конторы и штамп государственного нотариуса этой же конторы.

"По правилам, эти печати должны быть в единственном экземпляре и храниться в сейфах учреждения, которому они принадлежат. Во Второй Киевской государственной нотариальной конторе сообщили, что их печать №8 на месте", - пишет издание.

Также правоохранители изъяли у экс-замминистра печати гостиницы "Дружба", фирмы Grotkal Holdings Limited (кипрская компания, владельцами которой являются две другие кипрские фирмы – Elpico Nominees limited и Elpico Trustees Limited) и печать/штамп прямоугольной формы с надписями на греческом языке.

Также сообщается, что в квартире Мороза изъяли листы формата А4 с оттисками ряда украинских компаний, некоторые с печатями и записями, похожими на подпись.

"Многие из этих компаний уже несуществующие или переименованы. Это "УСК Гарант авто", ВКПП "Успех", "ООО "Гарант Авто Сервис", "ООО "Нито ЛТД", "ООО Дил Интернешнл", "ООО "Скания Кредит Украина", "ВКПП "Властелин-2", "ООО "Мерлони Термосанитари Укр ЛЛс", "ООО "Альтком Консалтинг", "ПКФ "Альбадент Лтд", Украинско кипрское ООО "Промитеас стоунз". Также изъяли карточку идентификации клиента Moroz Pavlo № 0113421, банковский ключ в виде флеш-накопителя и 25 патронов", - говорится в сообщении.

Все изъятое имущество арестовано решением суда в рамках уголовного производства.

Отметим, в рамках этого же уголовного производства было взято на взятке 200 тыс. грн сотрудниц Минюста Алису Оскирко и Татьяна Даценко.

Также сообщалось, что экс-заместитель министра юстиции Украины по вопросам государственной регистрации Павел Мороз задекларировал 575 тыс. долларов сбережений.