НАБУ начало расследование в отношении депутатов "Слуги народа", - нардеп

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начало расследование в отношении народных депутатов из фракции "Слуга народа" из-за возможного получения взяток. Об этом сообщил народный депутатов от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

По словам Гончаренко, антикоррупционное бюро начало расследование из-за возможного получения взятки нардепами "Слуги народа" от их коллеги Николая Тищенко.

"В ответе на мое заявление указано, что открыто уголовное производство по части 4 статьи 368 Уголовного кодекса Украины по факту возможного незаконного получения членами фракции "Слуга народа" неправомерной выгоды, другими словами - взятки", - сообщил Гончаренко.

Фото: ответ НАБУ на запрос Гончаренко (t.me/oleksiihoncharenko)

Напомним, ранее председатель политической партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявлял, что народным депутатам неоднократно предлагали денежное вознаграждение за принятие решений. Он добавил, что если бы информация о взятках была подтверждена, то нардепам пришлось бы пойти в НАБУ.

Также РБК-Украина писало, что глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил о намерении посетить НАБУ для допроса в деле о вероятном взяточничестве среди народных депутатов. Арахамия рассказал, что у него есть повестка в НАБУ и он пойдет давать показания.