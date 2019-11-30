НАБУ почало розслідування щодо депутатів "Слуги народу", - нардеп

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) розпочало розслідування щодо народних депутатів з фракції "Слуга народу" через можлив отримання хабарів. Про це повідомив народний депутатів від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

За словами Гончаренко, антикорупційне бюро розпочало розслідування через можливе отримання хабара нардепами "Слуги народу" від їх колеги Миколи Тищенка.

"У відповіді на мою заяву зазначено, що відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу України за фактом можливого незаконного отримання членами фракції "Слуга народу" неправомірної вигоди, іншими словами - хабара", - повідомив Гончаренко.

Фото: відповідь НАБУ на запит Гончаренка (t.me/oleksiihoncharenko)

Нагадаємо, раніше голова політичної партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявляв, що народним депутатам неодноразово пропонували грошову винагороду за ухвалення рішень. Він додав, що якби інформація про хабарі була підтверджена, то нардепам довелося б піти в НАБУ.

Також РБК-Україна писало, що очільник парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив про намір відвідати НАБУ для допиту у справі про ймовірне хабарництво серед народних депутатів. Арахамія розповів, що у нього є повістка в НАБУ і він піде давати свідчення.