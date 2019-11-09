НАБУ изъяло у Минобороны 15 томов документов по делу с "Богданом"

Фото: изъятые документы (mil.gov.ua)

Речь идет о закупке санитарных автомобилей "Богдан-2251"

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) изъяло в Министерстве обороны для проверки около 15 томов документов в рамках расследования договоров Минобороны с корпорацией "Богдан". Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Отмечается, что речь идет о закупке в прошлые годы вооружения и военной техники для Вооруженных сил Украины. НАБУ изучает обстоятельства внесения в государственный оборонный заказ грузовых автомобилей и ценообразования на указанную продукцию.

"В частности, продолжается проверка обоснованности закупки в 2015-2019 годах санитарных автомобилей "Богдан-2251" и грузовых автомобилей МАЗ-5316 и МАЗ-6317". В рамках производства выясняются причины ежегодного роста на 30 процентов цены на эти автомобили, а также законность и основания заключения дополнительных соглашений, которые увеличивали их стоимость", - сообщили в МОУ.

Ожидается, что группа детективов-аудиторов НАБУ будет работать в Минобороны по меньшей мере два месяца.

Напомним, в октябре 2019 правоохранители задержали бывшего чиновника Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского. Его задержали как фигуранта уголовного дела, которое касается закупки у дочернего предприятия компании "Богдан" автомобилей МАЗ для оборонного заказа. Гладковского подозревают в том, что на должности в СНБО он лоббировал оборонный контракт для своей компании "Богдан Моторс".

После ареста он находился в СИЗО, однако после внесения залога 21 октября Гладковский вышел, обязавшись носить электронный браслет.