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НАБУ вилучило у Міноборони 15 томів документів по справі з "Богданом"

Новини » Суспільство     09.11.2019 - 01:14
НАБУ вилучило у Міноборони 15 томів документів по справі з "Богданом"
Фото: вилучені документи (mil.gov.ua)

Йдеться про закупівлю санітарних автомобілів "Богдан-2251"

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) вилучило у Міністерстві оборони для перевірки близько 15 томів документів у рамках розслідування договорів Міноборони із корпорацією "Богдан". Про це повідомляє прес-центр відомства.

Зазначається, що йдеться про закупівлю в минулі роки озброєння та військової техніки для потреб Збройних сил України. НАБУ вивчає обставини внесення до державного оборонного замовлення вантажних автомобілів та ціноутворення на зазначену продукцію.

"Зокрема, триває перевірка обґрунтованості закупівлі в 2015-2019 роках санітарних автомобілів "Богдан-2251" та вантажних автомобілів "МАЗ-5316" і "МАЗ-6317". У рамках провадження з’ясовуються причини щорічного зростання на 30 відсотків ціни на ці автомобілі, а також законність та підстави укладання додаткових угод, які збільшували їхню вартість", - повідомили в МОУ.

Очікується, що група детективів-аудиторів НАБУ працюватиме в Міноборони щонайменше два місяці.

Нагадаємо, у жовтні 2019 правоохоронці затримали колишнього чиновника Ради національної безпеки і оборони Олега Гладковського. Його затримали як фігуранта кримінальної справи, яка стосується закупівлі у дочірнього підприємства компанії "Богдан" автомобілів МАЗ для оборонного замовлення. Гладковського підозрюють в тому, що на посаді в РНБО він лобіював оборонний контракт для своєї компанії "Богдан Моторс".

Після арешту він перебував у СІЗО, проте після внесення застави 21 жовтня Гладковський вийшов, зобов'язавшись носити електронний браслет.

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