НАБУ изучит банковские счета ряда фирм по делу "Стены"

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Хищение средств проекта "Стена" происходило через завышение объемов фактически выполненных работ

Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) получили временный доступ к информации по банковским счетам четырех компаний, которые предположительно связанны с расследованием по делу "Стены". Соответствующие решения вынес следственный судья Соломенского районного суда города Киева Вадим Сенин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Слово и Дело".

По данным следствия, хищение средств проекта "Стена" происходило через завышение объемов фактически выполненных работ по сравнению с указанными в актах приема-передачи. В документах также указывались работы, которые вообще не выполнялись.

Детективы установили, что в результате проведения аналитических исследований банковских выписок о движении средств по счетам первого отдельного отдела капитального строительства Государственной пограничной службы, ООО "Стройцентр Витязь", ООО "Эйр Трейд", ООО "Тим Констракшн" и ООО "Климат Дистрибьюшн" установлено, что часть денежных средств в сумме 696 тыс. гривен были перечислены в качестве оплаты земляных работ на счет ООО "Аполло-Индастри". Указанная фирма перечислила эту же сумму на счет ООО "Галиарт". Детективы выяснили, что 1 ООКС ГПСУ перечислял филиалу "Днепропетровское строительное управление" ООО "Автомагистраль-Юг" в общей сумме 22,21 млн гривен. Еще 500 тыс. гривен ГПСУ перечислила ООО "Автомагистраль-Юг".

В связи с этим НАБУ попросило суд предоставить доступ к информации по счетам вышеуказанных фирм в "УкрСиббанке", банке "Пивденный" и "ПриватБанке". Судья ходатайство удовлетворил.

Напомним, ранее сообщалось, что Киевский апелляционный суд отменил отвод эксперта Александра Ямненко, который был назначен в рамках дела о хищении денег на проекте "Стена".

Ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро Украины отказалось ограничивать фигурантам дела "Стены" сроки ознакомления с материалами уголовного производства.

Отметим, расследование по 8 подозреваемым в хищениях на проекте "Стена" завершилось в июле 2018 года. Должностные лица Госпогранслужбы и представители бизнеса подозреваются в коррупции, которая нанесла интересам государства ущерб в размере более 16,68 млн гривен.