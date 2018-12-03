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НАБУ изучит банковские счета ряда фирм по делу "Стены"

Новости » Общество    03.12.2018 - 18:10
НАБУ изучит банковские счета ряда фирм по делу "Стены"
Иллюстративное фото (yatsenyuk.org.ua)

Хищение средств проекта "Стена" происходило через завышение объемов фактически выполненных работ

Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) получили временный доступ к информации по банковским счетам четырех компаний, которые предположительно связанны с расследованием по делу "Стены". Соответствующие решения вынес следственный судья Соломенского районного суда города Киева Вадим Сенин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Слово и Дело".

По данным следствия, хищение средств проекта "Стена" происходило через завышение объемов фактически выполненных работ по сравнению с указанными в актах приема-передачи. В документах также указывались работы, которые вообще не выполнялись.

Детективы установили, что в результате проведения аналитических исследований банковских выписок о движении средств по счетам первого отдельного отдела капитального строительства Государственной пограничной службы, ООО "Стройцентр Витязь", ООО "Эйр Трейд", ООО "Тим Констракшн" и ООО "Климат Дистрибьюшн" установлено, что часть денежных средств в сумме 696 тыс. гривен были перечислены в качестве оплаты земляных работ на счет ООО "Аполло-Индастри". Указанная фирма перечислила эту же сумму на счет ООО "Галиарт". Детективы выяснили, что 1 ООКС ГПСУ перечислял филиалу "Днепропетровское строительное управление" ООО "Автомагистраль-Юг" в общей сумме 22,21 млн гривен. Еще 500 тыс. гривен ГПСУ перечислила ООО "Автомагистраль-Юг".

В связи с этим НАБУ попросило суд предоставить доступ к информации по счетам вышеуказанных фирм в "УкрСиббанке", банке "Пивденный" и "ПриватБанке". Судья ходатайство удовлетворил.

Напомним, ранее сообщалось, что Киевский апелляционный суд отменил отвод эксперта Александра Ямненко, который был назначен в рамках дела о хищении денег на проекте "Стена".

Ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро Украины отказалось ограничивать фигурантам дела "Стены" сроки ознакомления с материалами уголовного производства.

Отметим, расследование по 8 подозреваемым в хищениях на проекте "Стена" завершилось в июле 2018 года. Должностные лица Госпогранслужбы и представители бизнеса подозреваются в коррупции, которая нанесла интересам государства ущерб в размере более 16,68 млн гривен.

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