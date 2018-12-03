НАБУ вивчить банківські рахунки ряду фірм по справі "Стіни"

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Розкрадання коштів проекту "Стіна" відбувалося через завищення обсягів фактично виконаних робіт

Детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) отримали тимчасовий доступ до інформації за банківськими рахунками чотирьох компаній, які, ймовірно, пов'язані з розслідуванням по справі "Стіни". Відповідні рішення виніс слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Вадим Сенін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Слово і Діло".

За даними слідства, розкрадання коштів проекту "Стіна" відбувалося через завищення обсягів фактично виконаних робіт порівняно із зазначеними в актах приймання-передачі. У документах також вказувалися роботи, які взагалі не виконувалися.

Детективи встановили, що в результаті проведення аналітичних досліджень банківських виписок про рух коштів за рахунками першого окремого відділу капітального будівництва Державної прикордонної служби, ТОВ "Будцентр Витязь", ТОВ "Ейр Трейд", ТОВ "Тім Констракшн" і ТОВ "Клімат Дистрибьюшн" встановлено, що частину грошових коштів в сумі 696 тис. гривень були перераховані в якості оплати земляних робіт на рахунок ТОВ "Аполло-Індастрі". Зазначена фірма перерахувала цю ж суму на рахунок ТОВ "Галиарт". Детективи з'ясували, що 1 ООКС ДПСУ перераховував філії "Дніпропетровське будівельне управління" ТОВ "Автомагістраль-Південь" в загальній сумі 22,21 млн гривень. Ще 500 тис. гривень ДПСУ перерахувала ТОВ "Автомагістраль-Південь".

У зв'язку з цим НАБУ попросив суд надати доступ до інформації по рахунках вищевказаних фірм в "Укрсиббанку", банку "Південний" та "ПриватБанку". Суддя задовольнив клопотання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Київський апеляційний суд скасував відвід експерта Олександра Ямненко, який був призначений в рамках справи про розкрадання грошей на проекті "Стіна".

Раніше повідомлялося, що Національне антикорупційне бюро України відмовився обмежувати фігурантам справи "Стіни" терміни ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.

Зазначимо, розслідування по 8 підозрюваним у розкраданнях на проекті "Стіна" завершилося в липні 2018 року. Посадові особи Держприкордонслужби та представники бізнесу підозрюються в корупції, яка завдала шкоди інтересам держави у розмірі понад 16,68 млн гривень.