НАБУ вивчить банківські рахунки ряду фірм по справі "Стіни"

Розкрадання коштів проекту "Стіна" відбувалося через завищення обсягів фактично виконаних робіт
Детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) отримали тимчасовий доступ до інформації за банківськими рахунками чотирьох компаній, які, ймовірно, пов'язані з розслідуванням по справі "Стіни". Відповідні рішення виніс слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Вадим Сенін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Слово і Діло".
За даними слідства, розкрадання коштів проекту "Стіна" відбувалося через завищення обсягів фактично виконаних робіт порівняно із зазначеними в актах приймання-передачі. У документах також вказувалися роботи, які взагалі не виконувалися.
Детективи встановили, що в результаті проведення аналітичних досліджень банківських виписок про рух коштів за рахунками першого окремого відділу капітального будівництва Державної прикордонної служби, ТОВ "Будцентр Витязь", ТОВ "Ейр Трейд", ТОВ "Тім Констракшн" і ТОВ "Клімат Дистрибьюшн" встановлено, що частину грошових коштів в сумі 696 тис. гривень були перераховані в якості оплати земляних робіт на рахунок ТОВ "Аполло-Індастрі". Зазначена фірма перерахувала цю ж суму на рахунок ТОВ "Галиарт". Детективи з'ясували, що 1 ООКС ДПСУ перераховував філії "Дніпропетровське будівельне управління" ТОВ "Автомагістраль-Південь" в загальній сумі 22,21 млн гривень. Ще 500 тис. гривень ДПСУ перерахувала ТОВ "Автомагістраль-Південь".
У зв'язку з цим НАБУ попросив суд надати доступ до інформації по рахунках вищевказаних фірм в "Укрсиббанку", банку "Південний" та "ПриватБанку". Суддя задовольнив клопотання.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Київський апеляційний суд скасував відвід експерта Олександра Ямненко, який був призначений в рамках справи про розкрадання грошей на проекті "Стіна".
Раніше повідомлялося, що Національне антикорупційне бюро України відмовився обмежувати фігурантам справи "Стіни" терміни ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.
Зазначимо, розслідування по 8 підозрюваним у розкраданнях на проекті "Стіна" завершилося в липні 2018 року. Посадові особи Держприкордонслужби та представники бізнесу підозрюються в корупції, яка завдала шкоди інтересам держави у розмірі понад 16,68 млн гривень.