ua en ru
Ср, 23 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

НАБУ і САП звернулись до українців з проханням: деталі спільної заяви

Україна, Середа 23 липня 2025 17:22
UA EN RU
НАБУ і САП звернулись до українців з проханням: деталі спільної заяви Фото: керівники НАБУ та САП закликають українців не допустити внутрішнього розколу (кадр з відео)
Автор: Юлія Бойко

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулись до українців. Вони закликали до єдності і недопустимості внутрішнього розколу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на спільну заяву відомств.

"Міць та стійкість Сил Оборони України, єдність українського суспільства та системна міжнародна підтримка є ключовими факторами для подолання агресора й утвердження європейського майбутнього нашої держави", - йдеться в спільній заяві.

НАБУ і САП також закликають міжнародних партнерів продовжувати всебічно підтримувати Україну у боротьбі з російською агресією.

Що відомо про прийнятий закон №12414

Нагадаємо, до цього, 22 липня Верховна Рада підтримала законопроєкт №12414, який передбачає урізання повноважень НАБУ та САП.

Ввечері, 22 липня, попри протести в Києві і низці міст, президент Володимир Зеленський законопроєкт №12414.

Додамо, що до цього глава ГУР Кирило Буданов, реагуючи на прийняття законопроєкту №12414, закликав суспільство не допустити внутрішніх суперечностей, які вигідні, перш за все, ворогу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський НАБУ САП Верховна рада
Новини
Переговори України та РФ: стали відомі місце і час зустрічі делегацій у Стамбулі
Переговори України та РФ: стали відомі місце і час зустрічі делегацій у Стамбулі
Аналітика
Рік спокою, але не для всіх. Що дасть бізнесу мораторій на перевірки
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Рік спокою, але не для всіх. Що дасть бізнесу мораторій на перевірки