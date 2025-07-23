НАБУ і САП звернулись до українців з проханням: деталі спільної заяви

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулись до українців. Вони закликали до єдності і недопустимості внутрішнього розколу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на спільну заяву відомств.

НАБУ і САП також закликають міжнародних партнерів продовжувати всебічно підтримувати Україну у боротьбі з російською агресією.

"Міць та стійкість Сил Оборони України, єдність українського суспільства та системна міжнародна підтримка є ключовими факторами для подолання агресора й утвердження європейського майбутнього нашої держави", - йдеться в спільній заяві.

Що відомо про прийнятий закон №12414

Нагадаємо, до цього, 22 липня Верховна Рада підтримала законопроєкт №12414, який передбачає урізання повноважень НАБУ та САП.

Ввечері, 22 липня, попри протести в Києві і низці міст, президент Володимир Зеленський законопроєкт №12414.

Додамо, що до цього глава ГУР Кирило Буданов, реагуючи на прийняття законопроєкту №12414, закликав суспільство не допустити внутрішніх суперечностей, які вигідні, перш за все, ворогу.

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