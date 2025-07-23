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НАБУ и САП обратились к украинцам с просьбой: детали совместного заявления

Украина, Среда 23 июля 2025 17:22
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НАБУ и САП обратились к украинцам с просьбой: детали совместного заявления Фото: руководители НАБУ и САП призывают украинцев не допустить внутреннего раскола (кадр из видео)
Автор: Юлия Бойко

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура обратились к украинцам. Они призвали к единству и недопустимости внутреннего раскола.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на совместное заявление ведомств.

"Мощь и устойчивость Сил Обороны Украины, единство украинского общества и системная международная поддержка являются ключевыми факторами для преодоления агрессора и утверждения европейского будущего нашего государства", - говорится в совместном заявлении.

НАБУ и САП также призывают международных партнеров продолжать всесторонне поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией.

Что известно о принятом законе №12414

Напомним, до этого, 22 июля Верховная Рада поддержала законопроект №12414, который предусматривает урезание полномочий НАБУ и САП.

Вечером, 22 июля, несмотря на протесты в Киеве и ряде городов, президент Владимир Зеленский принял законопроект №12414.

Добавим, что до этого глава ГУР Кирилл Буданов, реагируя на принятие законопроекта №12414, призвал общество не допустить внутренних противоречий, которые выгодны, прежде всего, врагу.

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Владимир Зеленский НАБУ САП Верховная рада
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