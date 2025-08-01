НАБУ і САП повернули повноваження, а Рубіо розповів про переговори з РФ: новини за 31 липня

Рада ухвалила закон Зеленського про НАБУ і САП

Верховна Рада підтримала президентський проєкт закону №13533 про відновлення незалежності НАБУ і САП. "За" віддали свої голоси 331 народний депутат.

Як проголосували нардепи, що відомо про скандал і суть нового закону про НАБУ і САП - в матеріалі РБК-Україна.

Рубіо заявив про нові переговори з оточенням Путіна про Україну: чи є прогрес

Американські чиновники цього тижня контактували з наближеними російського диктатора Володимира Путіна. Вони обговорювали питання війни РФ проти України, розповів держсекретар США Марко Рубіо.

За його словами, президент Дональд Трамп чекав уже понад шість місяців і робив усе можливе для того, щоб війна Росії проти України завершилася.

Основний удар - по Києву, 5 прямих влучень ракет: чим била РФ і як спрацювала ППО

У ніч на 31 липня російська армія випустила по Україні 317 дронів і ракет. Головною метою удару був Київ, зафіксовано 5 прямих влучань.

За даними військових, загалом противник використав 309 ударних дронів типу Shahed і безпілотників-імітаторів. Також загарбники випустили 8 крилатих ракет Іскандер-К із Курської області.

Новий виклик для ППО: Ігнат розповів про особливості атак реактивними "Шахедами"

30 липня в небі над Україною зафіксували до восьми реактивних "Шахедів". Ці безпілотники складно розпізнати радіолокаційним засобам, розповів речник Повітряних сил України Юрій Ігнат.

За його словами, для них характерний звук, що відрізняється від звичайного "Шахеда".

Журналіст Макаров поранив себе сам: поліція завершила розслідування нападу

Правоохоронці завершили розслідування справи про напад на журналіста Юрія Макарова. Поліція встановила, що чоловік поранив себе сам.

Подія сталася ввечері 16 квітня біля житлового комплексу в Солом'янському районі. Тоді 69-річний журналіст заявив, що на нього напав невідомий і вдарив ножем - унаслідок цього він зазнав поранень ребра та руки.