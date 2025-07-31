Журналіст Макаров поранив себе сам: поліція завершила розслідування нападу
Правоохоронці завершили розслідування справи щодо нападу на журналіста Юрія Макарова. Поліція встановила, що чоловік поранив себе сам.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу поліції Києва.
Подія сталася ввечері 16 квітня біля житлового комплексу в Солом’янському районі. Тоді 69-річний журналіст заявив, що на нього напав невідомий і вдарив ножем - у результаті він отримав поранення ребра та руки.
Під час розслідування поліція переглянула записи з камер, опитала можливих свідків і провела слідчий експеримент. Зʼясувалося, що в момент поранення поруч нікого не було.
Також неподалік знайшли ніж і чохол, які могли бути знаряддям злочину. Експертиза показала, що на них є лише ДНК самого потерпілого - це свідчить про те, що поранення були нанесені самостійно.
Крім того, чоловік пройшов психіатричну експертизу. Вона підтвердила, що Макаров перебував у стані сильного стресу, що могло вплинути на його поведінку. Журналіст погодився з результатами експертизи, тож правоохоронці закрили справу.
Напад на Макарова
У середині квітня журналіста та виконавчого продюсера "Суспільного мовлення" Юрія Макарова було поранено ножем. Його доставили до лікарні у важкому стані, однак загрози для життя не було.
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявляв, що він особисто контролює хід справи.
Більше подробиць про справу - у матеріалі РБК-Україна.