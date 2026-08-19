НАБУ і САП оголосили спецоперацію: у справі фігурують нардепи та посадовці ОП

"НАБУ та САП проводять спецоперацію із викриття злочинної організації, що діяла під керівництвом чинного та колишнього народних депутатів України, за участі високопосадовців Офісу Президента України та інших осіб", - йдеться в офіційній заяві.

Інші подробиці наразі не розкриваються.

Національне антикорупційне бюро України додало, що вони будуть оприлюднені згодом.