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НАБУ і САП оголосили спецоперацію: у справі фігурують нардепи та посадовці ОП

09:01 19.08.2026 Ср
1 хв
Що відомо наразі?
aimg Юлія Капітонова
Фото: Нова спецоперація НАБУ та САП вже почалася (facebook.com/nabu.gov.ua)

19 серпня Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявили, що розпочали спеціальну операцію із викриття злочинної організації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис НАБУ.

"НАБУ та САП проводять спецоперацію із викриття злочинної організації, що діяла під керівництвом чинного та колишнього народних депутатів України, за участі високопосадовців Офісу Президента України та інших осіб", - йдеться в офіційній заяві.

Інші подробиці наразі не розкриваються.

Національне антикорупційне бюро України додало, що вони будуть оприлюднені згодом.

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