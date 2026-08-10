Корупція в Україні не зменшується, а "топова" навіть зростає, - керівник САП
Рівень корупції в Україні залишається незмінним, а хабарництво серед найвищих посадовців навіть зростає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Олександра Клименка на брифінгу.
Що заважає боротьбі з корупцією
Клименко заявив, що держава демонструє відсутність політичної волі боротися з корупцією належним чином.
"Корупція в Україні не зменшується. Вона залишається на одному і тому самому рівні. Або якщо говорити про топ-корупцію, то вона навіть зростає. Держава демонструє те, що в неї немає політичної волі боротися з цією корупцією належним чином", - зазначив керівник САП.
За його словами, залишається невирішеною проблема з експертною установою. Також досі не скасовані так звані "правки Лозового", які дають корупціонерам можливість уникати відповідальності через закриття проваджень із суто формальних підстав.
Окремою проблемою Клименко назвав відсутність у САП повноважень самостійно розпочинати розслідування щодо народних депутатів та погоджувати слідчі й негласні слідчі дії стосовно нардепів.
"Тому ми не повинні залежати від волі іншої посадової особи, яка взагалі не має відношення до Антикорупційної структури", - підкреслив керівник САП.
Фото: Клименко заявив, що корупція в Україні не зменшується (інфографіка РБК-Україна)
Чому потрібні міжнародні слідчі групи
Клименко звернув увагу на проблему екстрадиції та створення спільних слідчих груп з іншими державами.
За його словами, більшість корупційних схем сьогодні виходять за межі України і зачіпають одразу кілька юрисдикцій.
Як приклад він навів справу "Мідас", у легалізації коштів за якою задіяна велика кількість юрисдикцій.
"Ми маємо необхідність створення міжнародних слідчих груп з іншими юрисдикціями, щоб максимально швидко і зручно отримувати докази в цьому конкретному кримінальному провадженні і обмінюватися інформацією з прокурорами інших юрисдикцій", - пояснив Клименко.
За його словами, саме ці проблеми не вирішуються тривалий час, і про них варто говорити відкрито.
Тим часом у липні 2026 року стало відомо про реформу "Енергоатому" після масштабного корупційного скандалу.
Прем'єр-міністр Сергій Корецький повідомив про оновлення статуту компанії, яке має перезавантажити корпоративне управління "Енергоатомом" після викриття схеми відкатів від контрагентів компанії у справі "Мідас".
Нагадаємо, у травні 2023 року детективи Національного антикорупційного бюро та САП затримали на хабарі в 2,7 мільйона доларів голову Верховного суду Всеволода Князєва.
Слідство встановило, що суддя разом зі спільниками вимагав кошти за ухвалення потрібного рішення на користь бізнесмена Костянтина Жеваго.