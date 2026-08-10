Керівник САП назвав єдиний спосіб побороти корупцію в оборонці

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура не здатні самостійно викорінити корупцію в оборонній сфері. Попри це, вихід є.

З таким попередженням виступив керівник САП Олександр Клименко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час брифінгу.

"Чи можемо ми побороти корупцію в оборонці силами НАБУ і САП? Ні, не можемо. Тому що величезний бюджет, величезна кількість закупівель, у кожній із них може бути певний корупційний ризик", - наголосив Клименко.

Він також пояснив, що це має бути спільна робота як антикорупційних органів, так і самого Міністерства оборони України.

Керівник САП підтвердив, що нещодавно МО вперше звернулося до НАБУ для того, щоб отримати аналіз ризиків, де можлива корупція в оборонній сфері.

"Вони їм надали такий аналіз, і це лише може бути в такому симбіозі, коли Міністерство оборони також вживає заходів для того, щоб зменшити цю корупцію", - пояснив Клименко.

На цьому тлі він нагадав, що НАБУ та САП можуть лише розслідувати конкретні справи, а також підсвітити, яким чином корупція працює.

Однак винятково МО ухвалює адміністративні рішення для того, щоб не допустити подальшого розростання корупції.

Що стосується антикорупційних органів, то їм наразі дуже бракує детективів та прокурорів для того, щоб розслідувати таку велику кількість справ.

"Тому це лише може бути симбіоз. Чи існує там корупція? Так, існує. Як її подолати? Це послідовні кроки. Тобто, якщо ми бачимо, що на закупівлях ідуть відкати, мільйон доларів був на закупівлі дронів. Це ж елементарні речі: тобто не може компанія виграти без відкату. Що для цього зробити? Для цього потрібно запроваджувати адміністративний ресурс", - пояснив Клименко.

За його словами, йдеться про прозорі конкурси та закупівлі, щоб перемагали компанії, які пропонують якісний і дешевший товар.