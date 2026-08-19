НАБУ и САП объявили спецоперацию: в деле фигурируют нардепы и чиновники ОП

"НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной организации, которая действовала под руководством действующего и бывшего народных депутатов Украины, с участием высокопоставленных должностных лиц Офиса Президента Украины и других лиц", - сказано в официальном заявлении.

Другие подробности пока не раскрываются.

Национальное антикоррупционное бюро Украины добавило, что они будут обнародованы впоследствии.