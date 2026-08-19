НАБУ и САП объявили спецоперацию: в деле фигурируют нардепы и чиновники ОП

19 августа Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура заявили, что начали специальну операцию по разоблачению преступной организации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост НАБУ.
"НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной организации, которая действовала под руководством действующего и бывшего народных депутатов Украины, с участием высокопоставленных должностных лиц Офиса Президента Украины и других лиц", - сказано в официальном заявлении.
Другие подробности пока не раскрываются.
Национальное антикоррупционное бюро Украины добавило, что они будут обнародованы впоследствии.
Напомним, ранее руководитель САП рассказал, что коррупция в Украине не уменьшается, а "топовая" даже растет.
Также недавно Александр Клименко назвал единственный способ побороть коррупцию в оборонке.
Кстати, 10 августа стало известно, что экс-главе ОПУ Андрею Ермаку изменили меру пресечения.