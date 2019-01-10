НАБУ в грудні оголосило 153 підозри

Ілюстративне фото (nabu.gov.ua)

302 людини за місяць отримали статус обвинувачених

Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) протягом грудня 2018 року висунули підозри у вчиненні злочину 153 особам. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацбюро.

Повідомляється, що 302 людини за місяць отримали статус обвинувачених, так як розслідування скоєних ними злочинів було завершено.

Зокрема, протягом зазначеного періоду детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили про підозру: позаштатному раднику генерального директора Державного космічного агентства України та довіреній особі, яких слідство вважає причетними до нанесення 8,245 млн доларів збитків ДП "Укркосмос"; судді одного з районних судів Маріуполя та його помічникові, викритим у одержанні неправомірної вигоди.

В числі кримінальних проваджень, розслідування яких завершено у грудні, справу за фактом отримання 15 тис. доларів неправомірної вигоди прокурором Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури; за підозрою начальника Служби у справах дітей та сім'ї Київської облдержадміністрації у розкраданні коштів, виділених для внутрішньо переміщених осіб, за підозрою екс-керівника Державної екологічної інспекції України у декларуванні недостовірної інформації.

Також наголошується, що кількість розслідуваних кримінальних проваджень, у яких складено та направлено до суду обвинувальний акт, зросла до 176.

Нагадаємо, в листопаді серед 166 кримінальних проваджень, у якихза станом на кінець жовтня 2018 року детективи НАБУ завершили досудове розслідування, а прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури направили до суду обвинувальні акти, 48 справах навіть не відбулось підготовче засідання.