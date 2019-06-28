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Набсовет "Суспільного" отменил увольнение Аласании

Новости » Общество    28.06.2019 - 03:11
Набсовет "Суспільного" отменил увольнение Аласании
Фото: Зураб Аласания (РБК-Украина)

Аласания останется главой правления "Суспільного"

Наблюдательный совет "Суспільного" отменил свое решение об увольнении главы правления компании-вещателя Зураба Аласании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Facebook.

Аласания отметил, что на заседании наблюдательного совета 27 июня отменили решение о досрочном прекращении контракта с ним.

"Это означает, что через несколько дней с момента обнародования протокола заседания наблюдательного я буду восстановлен на позиции председателя правления ПАО НОТУ и продолжу работать", - подчеркнул он.

Он также назвал поступок наблюдательного совета "честным и мужественным".

Набсовет &quot;Суспільного&quot; отменил увольнение Аласании

 

Напомним, ранее суд признал незаконным и отменил решение наблюдательного совета о досрочном прекращении контракта с Аласанией.

Аласанию отстранили от руководства "UA: Суспільне" в конце января. Он также назвал возможные причины такого решения - отсутствие сюжетов о крестном ходе за единую поместную церковь в июле 2018 году в эфире "UA: Первый" и о заседании Генассамблеи ООН в сентябре с участием тогдашнего президента Петра Порошенко.

 

Аласания уволился с должности главы правления "Суспільного"
Новости Украины Зураб АласаниянабсоветНОТУ
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