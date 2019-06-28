Наглядова рада "Суспільного" скасувала звільнення Аласанії

Фото: Зураб Аласанія (РБК-Україна)

Аласанія залишиться головою правління "Суспільного"

Наглядова рада "Суспільного" скасувала своє рішення про звільнення голови правління компанії-мовника Зураба Аласанії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у Facebook.

Аласанія зазначив, що на засіданні наглядової ради 27 червня скасували рішення про дострокове припинення контракту з ним.

"Це означає, що за кілька днів з моменту оприлюднення протоколу засідання наглядової я буду відновлений на позиції голови правління ПАТ НСТУ і продовжу працювати", - підкреслив він.

Він також назвав вчинок наглядової ради "чесним і мужнім".

Нагадаємо, раніше суд визнав незаконним і скасував рішення наглядової ради про дострокове припинення контракту з Аласанією.

Аласанію відсторонили від керівництва "UA: Суспільне" наприкінці січня. Він також назвав можливі причини такого рішення - відсутність сюжетів про хресну ходу за єдину помісну церкву в липні 2018 році в ефірі "UA: Перший" і про засідання Генасамблеї ООН у вересні за участю тодішнього президента Петра Порошенка.