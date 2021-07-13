Набсовет Николаевской ТЭЦ отстранил главу предприятия на время проверки

"После назначения Егора Клецова в СМИ появилась негативные публикации, касающиеся его прошлого. Мы приняли решение о его отстранении с должности до получения результатов дополнительной проверки на добросовестность", - прокомментировал Гордиенко.

Он отметил, что такое решение поддержали все члены наблюдательного совета. Временно исполняющей обязанности генерального директора назначена Вера Звиржинская, финансовый директор ТЭЦ.

По словам Гордиенко, в ходе отбора кандидатов на должность главы компании Клецов продемонстрировал глубокое знание теплоэнергетического комплекса и предложил действенные шаги для выведения Николаевской ТЭЦ из кризисного состояния. Эти знания в паре с многолетним опытом на руководящих должностях позволили ему победить в конкурсе.