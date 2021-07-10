Набсовет Николаевской ТЭЦ отстранит руководителя предприятия для проверки на добропорядочность

Наблюдательный совет Николаевской ТЭЦ проведет внеочередное заседание для рассмотрения вопроса отстранения и проверки на добродетель новоназначенного гендиректора предприятия Егора Клецова.

Об этом РБК-Украина сообщил председатель наблюдательного совета Николаевской ТЭЦ Виталий Гордиенко.

"Для обеспечения стабильной работы предприятия и защиты интересов государства, я, как председатель наблюдательного совета, созвал внеочередное заседание, которое состоится в понедельник, 12 июля. На нем будет рассмотрен вопрос отстранении Егора Клецова с занимаемой должности для проведения дополнительной проверки на добропорядочность", - сообщил Гордиенко в комментарии РБК-Украина.

По словам председателя наблюдательного совета, во время конкурса на должность руководителя Николаевской ТЭЦ оценивались профессиональные качества кандидатов, знание теплоэнергетического комплекса программы кандидатов по выводу из кризисной ситуации предприятия.

"У Егора Клецова почти 20-летний руководящий опыт на производственных предприятиях и в сфере энергетики, в частности по направлению повышения энергоэффективности", - отметил он.

Отмечается, что поводом для дополнительной проверки Клецова стала информация в СМИ о возможных случаях противоправной деятельности главы Николаевской ТЭЦ.

Гордиенко добавил, что на время проведения проверки, набсовет обеспечит стабильное функционирование предприятия.